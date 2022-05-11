台北自來水事業處2022年徵才，即將在6月至7月展開，包含土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等，預計應聘職員24名，土木類技術士15名，正取名額39名，備取共62名，考試合格通過試用最高薪資突破5萬。

北市府北水處表示，2020年北水處招聘58名新進人員，分別為23名職員與35名技術士，共有718人參加考試，2021年有兩次招聘，首次招聘30名新進人員，分別為13名職員與17名技術士，年底則再招聘20名技術士。

北水處說明，參與招聘考試考生，在2020年共有388人，2021年分別為388人與153人，計算2年平均率取率，職員約7.5％，技術士約18.5％，今年錄取率則要視有多少民眾報名考試，才能計算出相關數字。

北水處說明，按照2022年支薪標準，新進四級工程師試用期滿成績合格，月薪可到53455元，一般工程（業務）員試用期滿成績合格，月薪約44180元，新進技術士月薪約30845元，試用期滿成績合格正式雇用。

北水處說明，員工待遇除了月薪外，也會有績效獎金與考核獎金，其他公營事業相關福利也都會有，為了方便考生準備考試，相關資訊與歷屆試題，都放在北水處官方網站的「新進人員甄試專區」。