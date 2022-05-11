大甲高中參加今年台中市公私立中小學科學展覽會表現亮眼，共6個科別合計9件作品獲獎，分別為農業與食品學科第一名，工程學科(二)第二名、第三名及佳作2件，物理科、地球與行星科學科榮獲第三名，數學科、環境學科榮獲佳作，總成績為團體組第三名。大甲高中校長蕭建華說，以社區高中來說是非常優異的表現。

蕭建華指出，其中農業與食品學科作品「福木葉萃取液應用於生物除草劑之可行性評估」及工程學科(二)作品「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」，將代表台中市參加今年7月全國科展，目前學校師生正積極投入準備，希望能在全國競賽中榮獲佳績。

榮獲第一名的紀宜辰、沈育緯及陳韋儒同學為高一生，觀察學校川堂兩側所種植的福木，發現福木下方完全無雜草生長，這引發了他們的好奇心。在生物科阮季芷老師的指導下，先進行萵苣種子萌發的探討實驗，在文獻搜集的過程中發現了「植物相剋」這個議題；開啟褔木萃取液作為生物除草劑的研究過程，希望藉此解決田間雜草的困擾，並達到友善環境目的。

數學科老師陳郡芳指導高二學生温珈芸、顏佳祐及陳汜語的研究「園遊會中的數學─一擲千金」，也是取材於校園生活的科展作品。高一的彭子瑜、黎昱君及楊仲宇同學，在數學科黃嘉男老師指導下，以「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，榮獲第二名代表台中市進軍全國科展。

蕭建華強調，此次科展學校共9件作品獲獎，為最佳團體獎第三名，代表學校對科學教育的重視，並在科學研究方面有很強的動能。從這次獲獎的作品可以看出，從生活的環境觀察引起好奇心，發現問題展開探究與實作的歷程，社區高中學生也能在科展比賽展現多元的能力。