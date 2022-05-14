有浙江民眾日前反應收到中國移動浙江的一則簡訊稱，根據上級主管部門要求，為防範境外電話詐騙，保護客戶財產安全，浙江移動將「默認關閉」接聽國際及港澳台電話。若用戶需要接聽國際和港澳台電話需經過申請，不登記或登記錯誤的用戶將統一批次關閉語音接聽功能。

中國移動河南、中國聯通河南4月30日已先行宣布，從5月7日起將統一關閉國際及港澳台簡訊接收業務功能，中國移動河北也已關閉。

中國移動證實，根據上級主管部門要求，浙江移動全面落實國際及港澳台電話接聽功能按需開通工作，此舉是考量境外詐騙電話案件頻發，為保護民眾的財產安全。所謂默認關閉是指，系統將統一設定不接聽來自港澳台和國際的電話。如果民眾需要接聽國際及港澳台電話，需要在5月20日進行登記。不登記或登記錯誤的用戶將分批次統一關閉國際及港澳台語音接聽功能。

此前，中國移動河北發簡訊通知用戶，內容提到，根據該省打擊治理電訊網路新型違法犯罪工作要求，從5月5日起，將統一關閉國際及台港澳短訊接收業務功能。中國移動河北稱，如民眾有接收國際及港澳台簡訊的業務需求，可以電話或簡訊辦理，開通此功能無需任何費用。而中國移動河南、中國聯通河南4月30日已先行宣布，從5月7日起，將統一關閉國際及港澳台簡訊接收業務功能。