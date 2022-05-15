央行打算祭出第5波信用管制、限縮30年以上房貸，引起市場嘩然。對此，民進黨立委陳亭妃今（15日）表示，拜託央行若真的要規畫第五波「打炒房」，希望能多聽聽年輕人的擔憂，一個政策的調整，如果沒有深思熟慮，可能會造成他們買屋換屋的焦慮，政府真的要三思，千萬不要讓美意變成惡意。

陳亭妃今（15日）透過臉書表示，新聞報導曝光後很多的年輕人打電話問她這會不會打到他們自己，真的很難回覆，也不知道怎麼回答，因為「打炒房」本來是爲了要讓年輕人不要因爲投機客而搞到一房難求，所以開始有了一些限縮的規定，但是現在第五波打炒房的政策方向一出來，卻變成有可能打到的是真正想要買房的年輕人，而不是投機客。

她說，有長年期房貸需求的，多為年輕購屋族群，最主要是因爲剛出社會，他們的收入有限，甚至為了配合生涯規畫，還有定月儲蓄，若進一步限縮貸款年期，年輕人就會增加每月負擔，自然而然就打破了他們的購屋夢，甚至影響其成家、生子的意願，這絕對不是「打炒房」的初衷。

陳亭妃表示，所以真的要拜託央行若真的要規畫第五波「打炒房」，希望能多聽聽年輕人的擔憂，一個政策的調整，如果沒有深思熟慮，可能會造成他們買屋換屋的焦慮，政府真的要三思，千萬不要讓美意變成惡意。