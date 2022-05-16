根據周一發布的官方數據，日本4月衡量躉售價格的「企業商品價格指數」（CGPI）較去年同期大漲10%，創下了自1981開始編製這項經濟數據以來的最大年漲幅。受到烏克蘭危機與日圓走軟影響，日本的能源與原材料價格正節節高漲。

4月CGPI年增幅不僅高於3月修正後的年漲9.7%，亦超出市場預估的年漲9.4%。

此外，根據這份最新出爐的躉售通膨報告，4月以日圓計的進口價格指數較去年同期大漲44.6%，顯示日圓近來持續走貶，正在推升日本企業的進口成本。

與其他憂心通膨飆漲的央行不同，日本央行至今仍然堅守其超寬鬆的貨幣政策。日銀認為，這個由成本上漲所推升的通膨，並不會讓長期物價預期達到其設定的2%目標。

農林中金綜合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家Takeshi Minami表示，日本企業一直試著自行吸引不斷上漲的成本，但從去年開始，這變得越來越困難。他們別無選擇，只能轉嫁這些額外成本。

日本企業將上漲的成本轉嫁給消費者的速度向來緩慢，因為薪資增長疲軟，幾乎無助於提振消費者信心，企業擔心一旦漲價，就可能嚇跑消費者。