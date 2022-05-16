鄭姓老翁去年騎腳踏車時，被後方郭姓機車騎士撞成植物人，檢察官原本認定鄭在轉彎前，未做示意動作，致郭閃避不及撞上，只起訴鄭翁，不起訴郭男；但台灣高檢署將案件發回績續查，台北地檢署二度調查時，查出郭男當時涉嫌闖紅燈，亦有過失責任，16日改依過失重傷害罪起訴郭。

據指出，70歲鄭男去年9月16日晚間，騎腳踏車行經北市敦化南路二段63巷口附近突然左轉，20歲郭男自後騎機車撞上，郭臉部骨折、四肢擦傷，送醫並無大礙，但鄭翁卻因顱內出血、第2節頸椎骨折，送醫急救後成植物人。

檢察官原本將事故現場圖以及路口監視器送鑑定，認定肇事主因是鄭翁在轉彎前沒有做任何示意動作、沒有回頭查看後方來車，就突然偏移行車方向，依過失傷害罪起訴臥床的植物人鄭翁，郭男則未有超速等違規情形，以罪嫌不足不起訴。

但案經再議，高檢署認有調查有瑕疵，將案件發回北檢續查。檢察官二度偵辦時，擴大調閱事發地的監視器畫面，並指示警員到現場勘驗紀錄紅綠燈轉換秒數，認定事發時交通號誌應該已經轉為紅燈，雖然鄭翁涉有過失肇事，但郭男也同樣未注意路口號誌變換而減速，造成鄭翁重傷成植物人，依過失致重傷害罪起訴郭男。