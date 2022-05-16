花蓮近海近年興起刺激好玩的沙灘車遊憩活動，也讓海岸的生態與地貌遭破壞。（花蓮縣議員楊華美服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣議員楊華美今在定期大會上，針對近年興起的沙灘車產業，質詢觀光處。（羅亦晽攝）

花蓮縣議員楊華美今在定期大會上，針對近年興起的沙灘車產業，質詢縣長徐榛蔚及觀光處長張志翔。（羅亦晽攝）

花蓮近年興起刺激好玩的沙灘車遊憩活動，每逢夏季，吸引大批遊客體驗，但海岸的生態與地貌卻遭破壞，安全也有疑慮，由於該產業目前缺乏管理辦法，縣府規範方式引發質疑。縣府表示，將盤點業者籌組協會，透過自制力量取得平衡，且每月不定期派員巡查，對違規業者祭出相關行政裁處，另也會向中央提議修法或制定法令，讓地方有法依循，擬定地方相關辦法。

花蓮縣政府2019年公告「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，針對所轄近海範圍為北起秀林鄉和平溪口，南至花蓮溪口沙灘約50公里的業者，進行相關規範，卻屢屢引發爭議，因此觀光處今年3月盤點現有19家業者，將籌組成立協會，以利後續的管理發展。不過此舉卻引起縣議員楊華美的質疑，並在定期大會上質詢觀光處。

楊華美指出，沙灘車是近年流行的戶外活動之一，也是帶動觀光產業發展的一個選項，但因發展快速，大批遊客在沙灘上騎車奔馳，也在保安林、河灘地跑出好幾條賽道，且業者會在海灘放置許多拍照設施，提供遊客拍照留念，卻延伸出遊憩安全與破壞生態等疑慮。

楊華美表示，上月邀集觀光處考察沙灘車時，他們對產業的看法竟是「應任由市場機制發展」，質疑縣府團隊是否要讓花蓮步入墾丁興衰後塵，且政府訂定的注意事項沒有罰則，對業者無約束力，又如何期望籌組協會能有效管理。

對此，觀光處長張志翔表示，針對沙灘車新興產業活動，觀光處長期都有在積極協助輔導業者，並訂定管理的注意事項，且多次與轄區業者、鄉公所、村里、土地權管理單位包含林務局、建設處等單位協調，上月起，每月派員巡查，若發現業者違反注意事項時，即會針對各項相關法令，做出行政處理。

張志翔坦言，交通部觀光局針對沙灘車產業，目前僅有注意事項的規範層面，地方政府也只能以注意事項的方式規範業者，但過去盤點SUP獨木舟業者籌組協會，透過自制規範的成效不錯，因此也將盤點轄區19家沙灘車業者，以同樣方式，與公部門、村里協商，並取得合宜的平衡點。

縣長徐榛蔚補充說明，中央開放山林海域卻引來產業亂象橫生，地方政府因此受到衝擊與考驗，且中央沒有母法，地方只能依相關規定或注意事項規範，她相信不只花蓮，各縣市應也面臨相同問題，因此會向中央提議，請相關單位或立法院修法或制定法令，讓地方有法依循，訂定出更確切的相關辦法。