行政院長蘇貞昌宣布確診者同住家人「接種三劑疫苗者」得免居隔從3＋4改為0＋7，對此，台中市長盧秀燕表示，當政府把健康監測工作交給民眾自己來做，也應給民眾足夠工具，讓民眾隨時有工具監測自己的狀況，呼籲中央應規劃全民普發快篩劑，讓人人有工具確保自己的健康。

盧秀燕16日以視訊主持中市疫情記者會，她表示，稍早行政院長蘇貞昌在召開擴大防疫會議中宣布，為集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，中央宣布「接種三劑疫苗者」得免居隔的措施，從關鍵設施與醫護人員將擴大適用到「確診者的同住家人」。

盧秀燕說，防疫政策愈來愈寬鬆，節省醫療量能、同時簡化相關不必要的流程，大方向是對的，她呼籲，當政府把健康監測工作交給民眾自己來做，也應給民眾足夠工具，讓民眾隨時有工具監測自己的狀況，她大膽建議與呼籲中央應規劃全民普發快篩劑。

她說，根據報導中央向外已採購2.4億劑快篩試劑，其中1.2億劑本月底就會到貨，台灣有2千3百萬人，因此，普發每人3劑或5劑應足夠，讓人人有工具確保自己的健康，保護自己也保護別人。

盧秀燕更說，所有篩劑都是取之於全民納稅錢，也有特別預算，因此用在全民不但公平也可提高全民防疫量能，隨著防疫措施放寬，人人都曝露在風險當中，給人民防疫工具才能避免風險。