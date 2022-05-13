全國13日本土確診新增6萬4972例，其中，台中市本土個案新增3708例。市長盧秀燕今日以視訊主持防疫線上記者會表示，為持續推升疫苗接種率，決定將「長者接種疫苗加碼獎勵500元現金」延長到5月31日，提醒尚未施打1至3劑的市民把握時間，踴躍到場接種，近來常有陣雨，提醒民眾出門接種注意天候。

盧秀燕指出，為健全台中市疫苗防護網，台中在三月中推出接種疫苗加碼獎勵，對象是設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）、設籍台中且於台中市服務機構第5類對象。兩者接種新冠疫苗1到3劑，衛福部在3月10日至4月10日有發給500元禮券，市府在3月28日至5月15日期間再加碼500元現金。

截至5月10日統計，加碼獎勵的發放人數已有3萬0620人（包括第五類1614人、長輩2萬9006人）。

台中加碼措施帶動疫苗打氣，也讓疫苗覆蓋率不斷提升，截至今日上午8時止，台中市第一劑接種人數為251萬5499人，全市人口覆蓋率為89.80％，第二劑接種人數為237萬7774人，涵蓋率為84.89％，第三劑接種183萬2608人，涵蓋率65.43％，三個劑別的施打涵蓋率都是優於全國成績，為再推升疫苗接種率，市府決定將「台中接種疫苗加碼獎勵」的時間延長到5月31日。

盧秀燕提醒，十四日台中市有開設40餘處快打站，對象是18歲以上的市民來接種第三劑，提醒尚未施打1至3劑的市民朋友可以把握時間，踴躍到場接種，只要是設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）或設籍台中且於台中市服務機構的第5類對象，仍可領取接種疫苗加碼獎勵。

盧秀燕也溫醒呼籲，請要施打疫苗的民眾事先查好快打站地點，注意天氣情況，提早出門，除攜帶健保卡、小黃卡，也別忘了攜帶雨具，留意雨中的路況。