大甲警分局長吳燕山為感謝銀行行員與警員攜手防堵詐騙案件，12日前往銀行頒發感謝狀及禮品致謝。（警方提供）

兆豐國際商業銀行后里分行行員非常機靈，多次與警方合作阻詐成功。（警方提供）

台中市后里區林姓陷入網路戀情，日前到兆豐國際商業銀行后里分行欲匯款10萬元，機靈行員察覺有異報警而及時成功阻詐。大甲警分局出，今年截止目前已成功攔阻11件，該分行就達3件，另李姓行員就通報2次，充分展現警民合作打擊犯罪成效。

大甲警分局指出，疫情警戒期間「宅經濟」蓬勃發展，詐騙集團看準民眾使用網路購物及交友頻率增加，廣布細胞在各大社交平台，趁隙騙取民眾荷包，然而在警民合作下，屢屢阻止詐騙案成功，分局長吳燕山為感謝銀行行員與警員攜手防堵詐騙案件，12日前往銀行頒發感謝狀及禮品致謝。

大甲警分局義里派出所日前接獲兆豐國際商業銀行后里分行報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員吳宇筑、劉泓逸立即趕往現場查處。據了解，56歲林姓男子4月初在臉書認識一名女子，雙方以LINE聊天，對方天天噓寒問暖、相談甚歡1個多月，期間向林男提到有關黃金期貨買賣獲利高等，林男原本覺得有異，但又想維持友情，故在未查證之下，依照指示至臨櫃匯款10萬元所指定的帳戶。

行員機警發現受款人帳號有異，細問之下覺得可能是遇到詐騙而通報員警協助瞭解，在經過員警舉例說明詐騙集團慣用手法後，他才驚覺可能遭到詐騙，即時放棄匯款，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，成功阻詐。

大甲警分局指出，為落實防詐騙宣導，保住民眾苦心積蓄，成立「阻詐防線」，經本分局統計今年截止目前已成功攔阻11件，而兆豐國際商業銀行后里分行就有3件，李姓行員機警通報與員警共同合作成功阻詐達2次之記錄，充分展現警民合作共同打擊犯罪。

大甲警分局表示，鑒於「猜猜我是誰」、「假投資」、「交友」躍為目前民眾遭詐騙手法前三名，特別呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，在打擊詐欺集團加強力道不手軟，也不放鬆，保障民眾財產方面不遺餘力，務必持續追查每個案件幕後首腦到案，如果民眾接到不明來電，絕對不要聽信指示前往金融機構提（匯）款、交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，應遵循「一聽二掛三查證」，並撥打防詐165專線或110報案查證以防止遭騙。