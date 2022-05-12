今日是國際護師節，盧秀燕代表全體市民感謝護理人員、白衣天使。（台中市政府提供）

台中市衛生局強力招募退休或離職人員加入抗疫陣線，包含醫事專業及行政工作。（台中市政府提供）

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，截至今日10時止，已有18745位收案居家照護，累計健康關懷70522人次，視訊診察1943人，送藥到府866人。（台中市政府提供）

台中市今(12)日本土確診新增3830例，再增4名中重症患者入住專責加護病房，市長盧秀燕於防疫線上記者會表示，全國首次破6萬例，代表全國疫情持續升溫，衛生局強力招募退休或離職人員加入抗疫陣線，已有500名以上退離職醫護加入；而適逢國際護師節，她也代表全體市民向感謝護理人員、白衣天使堅守在疫情前線。

市長盧秀燕於防疫線上記者會表示，由於本土疫情確診人數急遽上升，台中市政府所有局處總動員支援防疫工作，近期又因中央防疫政策調整，每日需快速完成大量疫調與居家隔離照護等工作，因此，衛生局展開「台中市招募退休（離職）人員支援抗疫計畫」強力招募退休或離職人員加入抗疫陣線，包含醫事專業及行政工作。

盧秀燕說，目前已有5百多位退休與離職醫護人員報名，未來他們將負責疫情調查監測、隔離者居家照護與健康追蹤、24小時就醫專線轉介、防疫物資採購及新冠疫苗接種等工作，衛生局將依照服務地區意願與專長經歷，各區衛生所正在進行媒合，詳細資訊已公布在台中市衛生局的網站或臉書粉絲專頁健康小衛星。

台中市今(12)日本土確診新增3830例，並增加4名中重症患者入住加護病房救治，台中市衛生局副局長邱惠慈表示，截至今日10時止，已送出22072位進行評估，其中18745位（84.93％）已收案居家照護，累計健康關懷70522人次，視訊診察1943人，送藥到府866人；專責病床部分，病床數共936床，較昨日新增38床，其中已使用數為353床（37.71％）、可使用數為583床（62.29％）。

另為疏解醫療量能，市府推出「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」等機制，協助醫院分流，統計至5月12日累計分別服務11236、1554、475人次。