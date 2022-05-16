衛福部醫福會執行長王必勝日前受訪稱，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，惹怒雙北市長；王必勝「得了便宜還賣乖」的態度突顯一個問題：指揮中心權力無限，壟斷防疫決策及資源分配。

五月疫情再次爆發以來，雙北首長多次呼籲「快篩陽即確診」、「確診後盡速投藥」、「專責病床不足」等，最後只能等指揮中心定奪；王必勝是防疫一線指揮官，更是直接掌控防疫資源的投放，應該深知地方根本無權也無資源應對防疫需求，現在卻反過來嘲諷雙北叫不動大醫院，難怪雙北首長會動怒反擊。

首任疾管局長張鴻仁奇怪王必勝為何會說這種話，因為大家都知道所有防疫資源都在中央指揮中心手上，地方政府有防疫需求只能拜託中央；就像新莊部屬醫院、民營亞東醫院在新北市的防疫工作中扮演極重要的角色，但這兩家醫院指揮權並不在新北市長侯友宜手上。

新北市人口397萬，是全台人口最多的縣市，但醫療資源卻在各縣市敬陪末座。去年5月疫情第一次大爆發時，曾任新北市長的朱立倫就指出，每萬人口的醫事人員人數，新北97.78位、台北222.02位、全國平均138.41位；每萬人口的病床數，新北46.98床、台北95.96床、全國平均71.29床。新北市民跨橋到台北市看病已是常態。

另據「用數據看台灣」網站的資料，新北市一張病床要供309.97人使用，各縣市排名倒數第三；新北市每位醫生服務人數772.51人，各縣市排名倒數第七。

由於染疫人數多、醫療資源少，自五月疫情爆發以來，侯友宜很多作法及主張，如增加專責病床數量、快篩陽即確診即投藥等，都走在指揮中心之前，因而獲得防疫專家的肯定。

張鴻仁指出，自這波疫情爆發以來，侯友宜的防疫作法及建議都是正確的，指揮中心反而做太慢了；他建議，應該將新冠從第五類傳染病降級為第四類傳染病，把防疫指揮權分散到地方；同時仿效日本的作法（軍醫協助打疫苗），把部隊納入防疫隊伍中，以緩解目前醫療人力吃緊狀況。

防疫學會理事長王任賢也指出，中央根本就沒有下放防疫權限給地方，地方如何調得動大型醫院，地方政府防疫遇到困難，只能向中央反映。

王任賢指出，從去年開始，在處理諸如京元電苗栗廠的大規模群聚感染時，只能等王必勝到場，防疫資源如篩劑、醫療人員等，才能啟用，在王必勝到場前，地方政府完全不能動，這就是他被稱作「救火隊」的原因；但這就是「指揮中心之禍」，未來要落實常態化防疫，就應該解散指揮中心，讓防疫的權責回歸到地方政府。