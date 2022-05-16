屏縣府針對防疫僅編列50萬餘元，屏縣議員陳揚質疑，根本不夠。(摘自陳揚臉書)

全台疫情持續延燒，防疫醫療量能及防疫物資整備狀況備受外界關注，屏東縣議員陳揚發現，縣府針對購買防疫相關物資、檢驗試劑、藥品等內容，僅編列50萬2000元，明顯不足，縣府則回應，除有中央補助經費外，已動用第二預備金因應。

陳揚查閱預算書發現，若以快篩1劑100元計算，只能買5000劑，這樣預算怎麼能夠消化現在的防疫工作？因此在大會臨時動議詢問縣政府是否需要追加預算，強烈建議將防疫物資補充到位，畢竟「巧婦難為無米之炊」，呼籲屏東縣政府還是以防疫為優先。

屏縣府回應，截至目前全縣自購家用快篩試劑16萬5000劑，另獲中央撥配9萬6829劑，庫存8萬6224劑，中央本周將再撥配5萬7560劑。

至於疫苗購置經費，原本年度編列的50萬2000元是例行業務經費，並非購置快篩經費；另今年屏縣共購置1034萬5000元的快篩劑，中央補助267萬5000元、縣款負擔76萬70000元，且防疫所需經費已動用第二預備金支應。