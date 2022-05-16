美國會眾議院議長裴洛西近日在《華盛頓郵報》發表署名文章，稱香港回歸近25年後，大陸政府徹底拋棄有關香港「高度自治」的承諾。對此，大陸外交部發言人趙立堅16日回應，美國因疫情導致100多萬人死亡，槍支暴力案件頻傳，「奉勸美國個別政客先管好自己的事，香港就不勞他操心了」。

裴洛西近在《華盛頓郵報》發表署名文章，稱香港回歸近25年後，大陸政府徹底拋棄有關香港「高度自治」的承諾。加上大陸近期拘留香港榮休樞機主教陳日君等人，冒犯宗教自由、政治自由和人權。對此，趙立堅表示，美方政客有關言論詆毀香港法治，無理攻擊大陸的治港政策，嚴重干涉中國內政和司法主權，表示強烈不滿和堅決反對。大陸駐美國使館和大陸外交部駐港公署都已經予以嚴正批駁，港府已發表新聞公報，表示香港警方拘捕相關人員是依法根據證據採取的執法行動，有關人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力，危害國家安全，違反《香港國安法》第二十九條。

趙立堅強調，《香港國安法》實施以來，香港這邊風景獨好，美國有關政客所希望看到的所謂「香港美麗風景線」已經成為黃粱一夢。美國目前通貨膨脹嚴重，疫情導致100多萬人死亡，槍支暴力案件頻傳，如果美國個別政客有時間有精力，「我奉勸他還是先管好自己的事，香港就不勞他操心了」。