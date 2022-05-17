投資銀行高盛（Goldman Sachs）近日調降美股預測，將標普500指數今年底目標從4,700點下修至4,300點，以反映「聯準會（Fed）調升利率與經濟成長放緩速度高於預期」。若是美國經濟陷入衰退的話，那標普可能進一步下探3,600點，較如今水平暴跌約11％。

高盛銀行首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）近日在寫給客戶的報告中指出，投資人正承受標普500指數「1月3日攀頂以來暴跌18％、接近熊市的打擊」。

高盛銀行團隊預估，未來兩年內美國經濟陷入衰退的機率為35％。若經濟躲過衰退危機，但實質利率持續攀升，那標普500指數仍可能跌至3,800點。

高盛前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）近日接受CBS電視台《面對國家》（Face the Nation）節目訪問時表示，美國經濟衰退的風險「非常、非常高」，令其成為首位公開示警經濟倒退的銀行高層。