日圓近期表現弱勢，4月底一度貶破130日圓兌1美元大關，創下20年新低，讓在海外設廠的日企苦哈哈，東京製鐵董事總經理Kiyoshi Imamur〈今村清〉透露，越來越多日本製造商包括從汽車零組件、化妝品到消費電子製造商，紛紛將海外業務移回日本，預計這一趨勢將在今年年底加速。

外媒The Financial Post《金融郵報》引述Kiyoshi Imamur說法指出，許多日本公司正把業務移出大陸、東南亞和俄羅斯，幾大因素包括日圓迅速走弱、全球供應鏈限制、地緣政治風險等，正在促使上述這種轉變。他表示，東京製鐵公司獲得近30份與此類轉移相關的訂單。

Kiyoshi Imamur強調，「日圓已經大幅下跌，導致日本不會恢復貿易順差，在這種情況下，企業認為最好在日本生產。」自年初以來，日元兌美元已大約下跌11%，加劇日本進口商品價格上漲。

而日本政府為緩解供應鏈瓶頸風險，該國經濟產業省目前正向企業提供資金，助其投資蓋新工廠，以及生產關鍵產品和材料。

報導稱，其他國家勞動力成本飆升，也是日企掀回流潮的關鍵因素，Kiyoshi Imamura指出，過去30年以來，日本工資幾乎沒有變化，反觀東南亞地區的工資同期成長約2倍。

《現代BUSINESS》先前提出示警，若日圓持續走弱，日本有可能成為七大工業國集團（G7）中GDP（國內生產毛額）最低的國家。