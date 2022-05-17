22歲男偶像和馬（Kazuma Mitchell）擁有英俊又帥氣的精緻混血五官與超強電眼，加上就讀哈佛的高學歷，讓他自2018年以日美混血偶像男團「INTERSECTION」身分於日本出道後就備受矚目，2021年還登上大陸選秀節目《創造營2021》獲得高人氣，不料他卻在比賽中途退賽，讓粉絲相當錯愕。而本月16日一名自稱是節目工作人員的網友便在網路上爆料他退賽的「真實內幕」，引起網友議論紛紛。

昨（16）日一名自稱是《創造營2021》的節目工作人員，在網路上發文爆料和馬當初會突然退賽不是節目要求而是「他自己與導演組談判」的結果。他透露，和馬在談判時提到若不讓他退賽他就不出道，還要每週讓他與女朋友視訊一次，最後導演組只好讓他終止比賽，該網友還表示「他看不起東亞以及這邊的偶像產業的，還是粉絲最慘，過好自己的生活吧」並曬出工作證，證明自己確實是內部工作人員。

而超扯的退賽理由曝光後，立即在網路上引起熱烈討論，有不少粉絲認為當初為了他花錢投票相當不值得，但也有人支持他專心在哈佛大學的學業上，另外也有粉絲認為是有心人士在造謠，因為和馬才跟經紀公司解約，宣布「INTERSECTION」暫停活動，網路上就出現「退賽內幕」實在太過巧合。

事實上，和馬參加選秀節目時就因帥氣外表獲得大批粉絲的支持，也是不少人心目中出道的候補人選，沒想到在第一次公演結束後，他就以「家庭因素」退賽，甚至傳出他的經紀公司得罪節目、被縮減出道名額才慘遭退賽，不過當事人至今尚未對外說明，讓外界產生諸多猜測。

自稱工作人員的網友在網路上公開和馬退賽的原因。（圖／微博）