台北國際電腦展(COMPUTEX 2022)創新與新創展區(InnoVEX)將於5月24日至27日於台北南港展覽館一館四樓實體舉行，並同步以線上展虛實整合(Hybrid)的形式活力登場。主辦單位表示，InnoVEX 2022吸引14國195家新創團隊參加，透過充沛的創新能量，為科技生態系注入新創動力。

身為亞洲最具指標性的新創平台，InnoVEX匯集時代基金會創業育成中心(Garage+)、經濟部中小企業處、工業技術研究院、科技部等產、官組織設立主題館，鏈結台灣新創團隊與全球資源，活絡新創生態系發展。Garage+主題館以「遇見全球創業之星」為主軸，期待透過創新的力量，創造更美好的人類生活。在國家發展委員會的支持下，Garage+專館精選來自AI、IoT、健康照護、綠色科技等領域共48家新創廠商參與，媒合國內外商機，共構創新未來。

同時，「經濟部中小企業處新創主題館」、「TREE 新創主題館」，以及「科技部產學新創主題館」則集結超80家頂尖新創團隊與新創公司，展出智慧綠能、智慧醫療、智慧生活、智慧農業、綠色科技、物聯網與大數據等領域的前瞻技術與解決方案，展現台灣新創的無限可能。

除了主題館外，獨立參展的新創團隊實力亦不容小覷。顛覆傳統顯示表現的美國新創廠商Leia Inc.運用光場(lightfield)技術提供使用者更真實的視覺饗宴，普及元宇宙概念於實際生活。來自加拿大的IC設計公司Boreas Technologies Inc.則將展出具專利的壓電驅動器技術平台與可應用於可穿戴設備、智慧型手機、遊戲控制器的低功耗高清觸覺反應。

InnoVEX線上串聯國際夥伴，跨界創意激發創新火花。後疫時代下，科技賦能商務機會的重要性遽增，去年首次參展、屢獲好評的歐洲復興開發銀行(EBRD)今年再度參與，號召來自約旦、蒙古、希臘、科索沃、蒙特內哥羅、埃及、哈薩克等國的新創廠商於 InnoVEX 2022線上展展示電子商務相關產品，善用創新實力打破地域界線，搶佔全球商機。

義大利國家館由義大利經濟貿易文化推廣辦事處(Italian Trade Agency Taipei Office)籌組，將由11個義大利新創團隊以前瞻AI解決方案，表現義大利堅實的技術底蘊，分享創新思維。