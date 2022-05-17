華夏(1305)今(17)日舉辦法人說明會，首季營運下滑主要是受到成本偏高所致，第二季是否回溫還是要看6月份PVC價格，目前大陸PVC價格已經自五一假期後已止跌上揚，預期疫情管控鬆綁後整體內需市場朝正向發展。

華夏第一季營收53.1億元、季增加3.62%、年增加6.6%；單季稅後淨利為4.51億元，季減少24.9%、年減少45.5%；每股淨利為0.78元。第一季毛利率為14.1%、相較去年第四季減少9.4個百分點、相較去年同期減少8.1個百分點；營業利益率為4.56%，相較去年第四季減少10.7個百分點、相較去年同期減少17.6個百分點。

華夏表示，第一季獲利、毛利率下滑，主要是因為原料成本，EDC每噸進價相對去年同期多出逾400美金、乙烯也高出逾200美金，且價格完全無法反映成本，第二季是否回溫還是要看6月PVC價格，華夏目前PVC幾乎全能開出，但6月則有計畫性的歲修安排，現階段預估，第二季應該和第一季差異不大。

第二季以PVC供給面來看，華夏表示，大陸三月以來疫情升溫，部分城市輪流封控造成物流不順，上下游開工皆受影響，沿海PVC社會庫存從首季之低水位快速累積，五一假期後已見庫存開始下降，據悉，大陸五月PVC歲修規模月增約10%，電石出廠價格則自四月底之低價區已上漲超過12%，對PVC價格具有支撐，加上五月起台灣、日本、韓國、泰國及印尼，有密集VCM或PVC廠計畫性歲修，預期亞洲第二季整體PVC供需可趨平衡。另外，俄烏戰爭持續，兩國PVC出口貨源幾乎中斷，而歐洲能源價格飆漲造成PVC鏈生產減少，主要PVC廠商短期供應能力難有改善，所產生的PVC缺口仍需替代貨源來補足。

需求面上，華夏表示，大陸PVC期貨及內貿價格五一假期後已止跌上揚，基建相關之管材、電線、電纜等需求率先回溫，預期疫情管控鬆綁後整體內需市場朝正向發展，另外，大陸以外市場之PVC買家詢盤轉趨積極，預期短期市場行情盤整待變。