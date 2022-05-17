櫃買中心17日表示，鈺鎧科技公司（5228）預計5月20日上櫃掛牌，當日將舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技公司主要從事電感之研發、製造及銷售，110年營業收入為7億690萬元，稅後淨利為5,758萬元，每股盈餘為1.70元。111年第一季營業收入為1億8,973萬元，稅後淨利為2,038萬元，每股盈餘為0.60元。
櫃買中心17日表示，鈺鎧科技公司（5228）預計5月20日上櫃掛牌，當日將舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技公司主要從事電感之研發、製造及銷售，110年營業收入為7億690萬元，稅後淨利為5,758萬元，每股盈餘為1.70元。111年第一季營業收入為1億8,973萬元，稅後淨利為2,038萬元，每股盈餘為0.60元。
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