櫃買中心17日表示，鈺鎧科技公司（5228）預計5月20日上櫃掛牌，當日將舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技公司主要從事電感之研發、製造及銷售，110年營業收入為7億690萬元，稅後淨利為5,758萬元，每股盈餘為1.70元。111年第一季營業收入為1億8,973萬元，稅後淨利為2,038萬元，每股盈餘為0.60元。