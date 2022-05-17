俄烏大戰持續近3個月，西方國家紛紛加重對俄羅斯的制裁，美媒指出，法國汽車製造商雷諾（Renault）將出售俄羅斯業務，由莫斯科市政府接管其資產，而蘇聯時期的汽車品牌Moskvich可望重出江湖。

《路透》報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，他將把法國汽車製造商雷諾的工廠收歸國有，然後進行改造，生產Moskvich品牌的汽車，他強調，我們不能讓許多人失業，將製造新的工作機會，「今年將在Moskvich歷史上翻開新的一頁。」

Moskvich是過去在蘇聯時期成立的品牌，距離最後一次生產已在約20年前。報導稱Moskvich的零組件來自俄羅斯和東德，在蘇聯解體後被「私有化」，最終破產。

索比亞寧透露，Moskvich莫斯科工廠復活後，一開始將生產帶有內燃機的傳統汽車，未來則將生產電動車，他說未來將和俄羅斯貿易部合作，零組件盡量從俄羅斯當地採購，並稱俄羅斯卡車製造商卡瑪斯（Kamaz）將是該工廠的主要技術合作夥伴。

但Autostat負責人采利科夫（Sergei Tselikov）則說，Moskvich要回歸市場並不容易，分析開發1輛新車至少需要2年和至少10億美元，Moskvich的回歸實際上可能很困難。