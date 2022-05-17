由於中國對疫情採取嚴格防控措施，許多為美國蘋果公司代工的大陸台商生產線從4月起陸續停工，對蘋果公司新產品出貨造成直接影響。蘋果公司預計4～6月營收將因此而減少80億美元，而未來如果中國嚴格防疫措施時間拉長，與中國經濟遇挫的情況一樣，蘋果公司營收受到的影響可能進一步擴大。

據《日經中文網》報導，目前在全球銷售的9成以上蘋果産品在中國大陸生産，為蘋果代工企業也大多是台灣電子代工企業，例如鴻海、和碩、仁寶、廣達與緯創資通等台資企業。這5家企業幾乎接下全球蘋果主力産品的全部訂單，包括智慧手機、平板電腦與筆記型電腦。這5家企業生產的產品每年在大陸銷售額超過30萬億日元（合台幣6.9兆元），提供的就業機會達到100萬個。

報導說，這5家企業在大陸的工廠集中在河南鄭州、上海、江蘇昆山和深圳，這次受影響最大的是上海與昆山。例如生產蘋果筆記型電腦的廣達，4月初緊急停產後，蘋果筆記型電腦交貨被迫推遲2個月，這是非常罕見的現象。先前半導體缺貨就造成延遲，現在遇上疫情封控就更是雪上加霜。

報導指出，iPhone産量居世界第2位的和碩聯合科技，其上海和昆山的2座主力工廠也於4月停産。iPad産量居世界第2位的仁寶昆山主力廠也暫時停産，5月以後雖有部分生産線復産，但零部件採購問題未解決，全面復産遙遙無期。

報導表示，最大的蘋果産品生産基地所在的鄭州市5月以後也開始採取嚴格的疫情防控措施。鄭州市設有鴻海最大的工廠，雖然目前該公司強調工廠會保持正常生産，但以後的情況無法預測。

蘋果4月底曾表示，4～6月有可能會損失40億～80億美元的銷售額，但中國的封控措施擴大到北京等地區，預計會進一步影響公司營運。

報導說，其他在中國的外國企業也遇到與蘋果一樣的難題，例如德國福斯和美國通用汽車等大型外資企業，不過他們可以透過在中國以外的工廠來分散風險。

熟悉中國經濟的瑞穗銀行主任研究員湯進認為，生産和銷售均高度依賴中國大陸的蘋果公司，未來的經營可能會面臨嚴峻形勢，因為中國不會輕易停止嚴格的封控措施。蘋果股價從3月底上海封控時開始下跌，至今跌幅已近2成。如果中國仍採取嚴格的防控政策，將會導致大企業營運發生動搖，也會不可避免地對中國經濟本身帶來影響。