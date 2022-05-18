美國財政部長葉倫（Janet Yellen）17日公開呼籲西方國家，要團結起來，謹慎採取行動，共同遏制中國及其商業行為。

美國之音報導，葉倫在布魯塞爾經濟論壇（Brussels Economic Forum）上發表講話時說，在爭取中國勿採對西方不利的經濟行為方面，西方國家有著共同的利益。這些經濟行為涉及貿易和投資領域、發展和氣候政策、以及對無法持續負擔債務的國家提供債務減免的方法等。

葉倫用很大篇幅談論中國在非洲的投資行為。中國近年在非洲大舉投資、大舉放債，超出了一些國家償還債務的能力。

葉倫強調，西方國家有一些必須解決的共同弱點。當中國不能在西方國家中「拉一個打一個」的時候，會更有可能順應西方的要求。她表示，拜登政府相信這類的合作比單邊主義更有效。

報導稱，葉倫在論壇上警告，面對那些利用原材料、技術或產品的市場份額施加地緣政治影響或為獲取利益打亂市場的國家，西方變得太容易受傷害。

葉倫表示，俄羅斯將能源武器化，而全球許多經濟體目前依然依賴中國提供的稀土。中國占全球稀土採礦量的60％，稀土儲備的40％，令中國具有地緣戰略影響力。稀土材料是航空、汽車生產、電池製造、再生能源系統以及技術製造業的關鍵組成部分。

葉倫還呼籲，應考慮將不同產品的供應鏈更大程度地轉移至一些值得信賴的國家，這樣西方國家才能繼續安全地擴展市場、降低對西方經濟體以及貿易夥伴的風險。