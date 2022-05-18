國立臺灣海洋大學資工系副教授許為元帶領團隊提出的「電子觀察員計畫」，獲得「台灣遠洋漁船漁業勞動人權」科技方案肯定，以其能夠有效簡化海上緊急情況預防和回報的作業程序，降低外籍和弱勢船員在強迫勞動的風險，獲美國在台協會（AIT）新台幣80萬元研發獎助金。

許為元表示，由於衛星通訊系統的設備及通信費用都相當高昂，在台灣超過85％的漁船都是小型漁船，在空間狹小及費用高昂的前提下，漁工難以與外界溝通，發生緊急事故時，也難以即時向岸上通報。

為此，他帶領團隊，研發出一套以船主能負擔的衛星通訊設施與服務、船舶可容納空間、政府官方能即時收到訊息並加以處置及保密漁工傳輸的訊息等考量，向AIT提出「電子觀察員附加模組–讓漁工與世界接軌方案」，配合行政院農委會漁業署長期補助海大先進計算實驗室開發、可24小時即時監控的遠洋漁業監控中心，以基本通訊能力及即時回報系統，大幅降低衛星通訊所需的費用。

海大先進計算實驗室（ACL）所研發的電子觀察員設施可以依照不同任務需求增加或減少硬體設備與軟體功能，具有高度模組化的特性。將本次提案的模組納入「電子觀察員計畫」的成品除節省空間與成本，亦能將通報系統與現行漁業署24小時漁業監控中心結合運作，降低船主成本也能提升遠洋勞工的權益，是勞資雙方都有利的構思。

許為元表示，本次提案除了可以解決國家面臨的國際漁業問題與挑戰，亦能培訓出新一代的漁業資訊與科技人才，團隊中的同學也將在畢業後至相位科技有限公司任職技術職缺。