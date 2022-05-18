新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至23日在臉書粉絲專頁推出「愛的宣言—我是博物館禮儀大使」線上抽獎活動（https://reurl.cc/GxKan3），呆萌可愛的吉祥物「泥泥寶」，與粉絲們正熱烈開聊博物館禮儀。

陶博館館長張啟文表示，今年518國際博物館協會在國際博物館日推出「博物館的力量（The Power of Museums）」主題，傳遞博物館具有永續發展、數位創新及社群教育3種翻轉世界的力量。為讓大家能輕鬆參觀博物館，共享博物館的力量，陶博館首推博物館禮儀活動，溫柔呆萌的泥泥寶化身愛陶的「禮儀大使」，提供入博物館寶庫滿載而歸的禮儀資訊。

「愛的宣言—我是博物館禮儀大使」上線後，民眾紛紛從自身出發，在線上活動留言處，提出參觀博物館的禮儀宣言，貢獻自己對禮儀的看法，理性且熱烈回應著「手手要安份別摸東摸西」、「遵循參觀動線，順序排隊欣賞展覽」、「愛護展品、裝置、牆壁及設施」、「適量索取所需的簡介文宣」等，句句可見民眾對博物館禮儀的責任感及自我正向期許，讓自己和其他參觀者享受藝術品帶來的美感。

陶博館歡迎民眾線上參與輕鬆趣味的討論參觀博物館禮儀，參加活動的民眾，有機會獲得《典藏花鳥紋野餐墊》、《轟隆隆折傘》、《臺灣陶藝獎專刊》等好禮。