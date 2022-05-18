財政部明日將赴立法院經濟委員會進行專案報告，根據財政部報告顯示，台股成交量仍然充沛、出口年增率持續維持高檔、國內投資熱絡、上市櫃公司營收佳加上台股殖利率、本益比具優勢，對台股形成有利支撐。

財政部將赴經委會針對「2022 年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行專案報告。

財政部報告顯示，2021年底至 2022年5月17日止，美股道瓊累計下跌10.14％、日股下跌7.40％、法股下跌10.11％及德股也跌10.70％。

財政部指出，我國股市受全球股市震盪牽動走弱，同期間累計跌幅11.87％，惟成交量能充沛，日成交均量2919 億元，顯示市場低接買盤積極，仍具投資信心，且台股基本面良好。

出口持續暢旺，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，年增18.8％；國內投資熱絡，進口資本設備 63.3 億美元(當月第 2 高)；投資台灣三大方案已核准廠商 1193 家、金額1.68兆元，創造就業數13萬3616 人；上市櫃公司累計1月至4月營收 13.8兆元，年增5.09％，雙創歷年同期新高。台股4月本益比 12.55 倍及殖利率 4.36％均具優勢，對台股形成有利支撐。

財政部進一步指出，由於國際能源與大宗商品價格持續攀高，供應鏈瓶頸未解，加劇物價走升壓力，國際機構普遍上調2022 年全球消費者物價指數(CPI)年增率預測。

台灣3月及4月CPI較去年同期上漲幅度均在3.3％上下，1至 4月平均漲幅 3％，配合行政院物價穩定政策，大宗物資降稅實施至6月底，未來將配合產業主管機關評估及行政院穩定物價小組決策，持續滾動檢討機動降稅措施，協助穩定國內物價，適時依相關規定採行必要因應措施。

財政部表示，未來將在既有基礎上動態調整相關財經政策，建構優質財政，厚實經濟發展實力，以兼顧政府施政需求與經濟發展。