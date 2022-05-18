美股四大指數周二同步強彈，台積電(2330)美國存託憑證（ADR）上漲3.22％，今（18）日同步以上漲2.08％的541元開出，市值一度回升至14.02兆元。隨後漲勢雖見收斂，截至午盤維持逾1％漲幅、市值約13.92～13.95兆元，力拚收復站穩市值14兆元關卡。

台積電股價12日下探505元的近17月低點，近4月修正幅度近26.6％，近日明顯止跌回升。三大法人上周合計大舉賣超2.42萬張，本周迄今亦反手回補、合計買超9566張，其中以外資回補6987張最多，自營商買超1913張居次、投信買超666張。

亞系外資出具台灣半導體產業報告指出，近期晶圓代工廠由於成本上漲再度出現調價趨勢，預期有助明年營收成長，毛利率後市則中立看待，將台積電明後2年營收及獲利預期同步調升2％，維持「買進」評等，但因調降本益比目標倍數，將目標價自810元調降至755元。

美系外資則出具全球半導體晶圓代工產業報告，看好在全球半導體產業加速成長、終端設備內容產值提升及新一波漲價帶動下，全球晶圓代工廠營收將自2021年的1390億美元成長至2025年的1810億美元，年複合成長率（CAGR）達16％，高於先前預期的13.8％。

美系外資看好，5G、AI、電動車、高速運算（HPC）等應用及持續的製程演進，將推升新一波半導體成長動能，主要將由28奈米以下的先進製程驅動、年複合成長率可達23％，成熟製程年複合成長率則約10％。

美系外資將台積電2022～2025年每股盈餘預期分別調升0.4％、1％、7.3％、6％，維持「買進」評等、仍列為強力買進個股，目標價自860元調升至912元，美國存託憑證（ADR）目標價自154美元調升至163美元。