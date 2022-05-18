南山人壽持續與各地方政府合作，擴大微型保障，18日宣布與台中市政府合作的微型保單適用對象，擴大到15到75歲的中低收民眾，有逾2.5萬人，南山人壽亦增加新台幣477萬元的捐款，作為微型保單的保費。

先前南山人壽在台中市已協助超過9千名低收入民眾納保微型保單，這次擴大到中低收入者後，累計在台中市地區受惠逾3.4萬人、捐款逾新台幣600萬元。

南山人壽表示，希望透過微型保險給予弱勢民眾更多保障與支持，因此自2014年開始與各地方政府合作，捐助微型保險，至今已邁向第九年，累計全台受惠民眾已超過17萬人，若加計這次台中市擴大保障的對象，則人數將上看20萬人。

南山人壽與台中市政府18日共同宣布，自6月開始將新增15至75歲的中低收民眾，即逾2.5萬人加入團體微型保險承保對象。納保者若在保險期間不幸發生意外，導致失能或身故，被保險人或受益人便可依保單條款約定，獲得最高新台幣30萬元保險金，來因應急難事故。

南山人壽認為，「普惠保險」為落實公司「公益服務」企業精神的重要一環，即是以保險的核心本業，進入在地的前線，幫助社會最需要被守護的弱勢族群。多年來南山與全台各地方政府如基隆市、屏東縣、臺中市、臺東縣，及離島的澎湖縣、連江縣、金門縣等合辦微型保險，九年下來，在全台累計已捐贈保費超過新台幣4,500萬元，協助超過17萬名弱勢民眾享有基本保障。

2021年南山人壽更獲金管會頒發微型保險類「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」、「衝刺獎」及「保險公司組第三名」等4項大獎，是產、壽險公司中獲獎數最多的壽險業者。除普惠保險外，社區醫療亦是南山人壽長期實踐公益行動的方針之一，希望在全台各角落協助提供醫療關懷的服務資源、守護社區健康。「南山慈善基金-醫療關懷計畫」與全台204家醫院合作，累計捐款金額也已超過新台幣4.7億元，幫助經濟弱勢的病患能夠安心就醫，同時協助改善社區醫療照護資源。

南山人壽強調持續以具體行動落實普惠金融及公平待客，長期以「普惠保險」、「社區醫療」及「在地關懷」為三大行動方針，實踐企業社會責任的承諾