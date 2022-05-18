英國國家統計局18日公布4月消費者物價指數，數據顯示，在能源價格高漲帶動下，通膨率從3月的7％急升至4月的9％，攀抵40年高點，成為歐洲主要經濟體中通膨率最高的國家，並創下1989年相關數據編纂以來最快增幅。而在數據公布後，英鎊兌美元匯價聞訊走貶0.4％

英國政府自4月調漲各類能源收費，導致用電、暖氣等開支暴漲。17日一項調查顯示，英國有3分之2的民眾不再開暖氣，近5成民眾減少開車或者換超市採購，還有逾4分之1的民眾表示三餐減少。

俄烏推升能源和糧食成本，英國央行自去年12月以來已4次升息以平抑物價，調高主要利率至1％，創下2009年來最高水準，市場投資人預期央行將再升息。英國央行本月稍早預估，今年稍晚通膨將突破10％，因為政府預計10月再提高能源收費，估食物和非酒類飲品物價也再隨之上漲。統計局數據顯示，食品價格在過去12個月已上漲近 7％。

路透社指出，英國家庭面臨自 1950 年代有紀錄以來最大的生活成本緊縮，消費者信心已跌至歷史最低點。國際貨幣基金組織（IMF）預測，英國在 2023 年將面臨比任何其他主要經濟體更慢的經濟增長和更持久的通脹。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）：「我們無法使民眾完全免於全球挑戰的影響，但我們會在能力所及內大力協助，並隨時準備採取進一步行動。」《泰晤士報》稱，蘇納克正在研擬減稅政策，並計畫補助家庭用電。