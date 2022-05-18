新北市近期每日確診數約在2萬上下徘徊，確診者或接觸者居隔單也大塞車，不斷有民眾抱怨「沒收到隔離通知書」，或是居隔單內容錯誤，紛紛湧向各區衛生所及區公所要求補發，不少人甚至激動咆哮、狂罵三字經，或打電話語帶恐嚇威脅，甚至衝進辦公室指名要找承辦人，新北市衛生局指出，以永和區衛生所為例，近一周報警次數達6至7次。

衛生局表示，儘管各區都加派人力全力處理，但補開單作業處理流程從系統查詢、核對、手動輸入登錄，都需要花費時間，限制了服務量能，也延長民眾等候時間，部分民眾焦慮不耐久候情緒失控，無法接受第一線服務人員解釋說明，當場大聲斥責發洩情緒，服務人員都能理解。

但近一周以來，抱怨衝突情況卻愈見明顯，各區衛生所都出現有民眾不滿收不到居隔單或處理進度太慢情緒激動當場大聲咆哮、狂罵三字經，或打電話語帶恐嚇威脅，甚至衝進辦公室指名要找承辦人，擔心有進一步衝突，衛生所只好報警請警方到場協助處理。

新北市衛生局說明，現行制度確診者必須到中央「確診個案自主回報疫調系統」如實填報個人及同住家人接觸者的資料，系統才會把資料分別匯入「法定傳染病系統」及「Trace」系統，自動觸發「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」傳送給民眾，不過只要資料輸入不完整，就無法自動觸發，因此約有

3成未觸發成功，民眾因此收不到居隔單。

此外，5月17日前「自主回報疫調系統」是採一次性連結，填寫完資料送出後就無法修改，部分民眾發現漏填或填錯，便要求衛生所協助修改或增加接觸者，甚至有民眾拿著10個不同地址的家人健保卡要求衛生所協助追加新增同住家人為接觸者，形成困擾。

另外即便收到電子居隔單，但居隔單上顯示的居隔日期錯誤比例非常高，例如有民眾前後收到五份隔離通知單，五份的日期都不一樣；還有同一家人填寫的的最後接觸日一樣，但每個人收到的居隔單隔離日期都不一樣，導致民眾紛紛湧向各地衛生所要求重新補發，民眾抱怨、第一線人員忙翻天。

衛生局表示，公衛防疫人員全心全力為民服務，關於中央系統問題也都陸續反應給中央以便加速優化改善，希望中央系統能盡速全面以數位化處理發送取代人工作業，才能及時滿足大量確診及居隔民眾的需求，而現階段仍必須請民眾體諒，保持理性耐心等候，新北第一線人員會全力以赴。

同時提醒民眾，中央公布17日起自主回報疫調系統已經新增選項，民眾若不小心勾選錯誤，在24小時內到原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改，不過只能編輯一次，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。