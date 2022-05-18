聖誕老公公上門？屋外喊「送50萬嫁妝」 他開門驚見「5疊千元新鈔」(戴志揚翻攝)

如果門外飛來50萬，不知民眾會作何感想?新北九份一處民宅主人，昨（17日）上午6時許，突然聽見一名男子在門外喊「送嫁妝50萬」後，他直接衝到門外查看，卻發現門外已經沒有人影，但卻見到一個塑膠袋掛在門把，屋主一打開查看，驚見塑膠袋內有好幾疊千元現鈔，嚇得他倒抽一口氣立刻報警，警方到場後，調閱監視器發現是住附近一名王姓男子所為，初步查證他有失智而做出這些行為，隨即通知他的家屬領回50萬元。

警方調查，新北市九份區昨日大清早發生一件莊姓民眾在家中，忽然有人在大門說要送50萬嫁妝並且果真將現金放門口就立即走人。由於不認識對方，民眾感到莫名其妙，同時也擔心金錢來源是否有問題，立即通報警方前來處理。

警方發現塑膠袋內千元鈔全是真的，清點後總計剛好50萬元。(戴志揚翻攝)

警方發現塑膠袋內千元鈔全是真的，清點後總計剛好50萬元。(戴志揚翻攝)

據了解瑞芳警分局九份派出所獲報後，立即組成專案小組沿線調閱監視器，並且請當地九份郵局了解近期有無類似特徵提領紀錄，在郵局協助下，果然找到這名70歲的當事人身分，透過聯繫，警方初步了解原來可能是這名民眾王男因年邁失智才造成胡亂塞錢的情事，目前警方也已通知當事人家屬前來認領並囑咐多關心家人。

瑞芳警分局長謝龍富表示，感謝民眾拾金不昧，通報警方處理，並呼籲民眾家中若有類似情形家人，因多加關心，避免遭有心人利用，而造成損失。