隨著上海復商復市的持續推進，更多店面有序啟動實體營業模式。與此同時，不少防範區居民透過查驗核酸陰性證明、有序登記後領取到臨時出入證。越來越多上海民眾能走出小區，享受實體購物的自由。

據澎湃新聞報導，一位上海民眾曹小姐表示：「終於等來了，由衷感到幸福！」她透露，疫情封閉管理期間，自己的物資主要來自線上團購和街道發放。但她已經退休，團購購買食品的費用比平時高，其實還是不太捨得。本輪疫情以來第一次上街，親手買到嫩豆腐，價格還是原來的價格，不由生出一種幸福感。

另一名上海民眾王小姐說，現在店內可以購買蔬菜和肉類等，豆製品則是下午到貨的。附近民眾早在這輪疫情前就成立了社區購物群組，疫情中大多只是用群組來線上團購或購買套餐，此次終於重新等到實體更為平價也更為自由的購物體驗。因此等到豆製品一來，大家在群裡「奔走相告」，紛紛趕來實體店面購買。