世界首間「太空旅館」(Voyager Station) 即將問世，往後飛出地球、探索外太空再也不是夢。美國加州、全球最大太空建築公司（Orbital Assembly Corporation，OAC）宣布，太空旅館預計 2025~2026 年動工建造，希望在 2027 開幕升空。

來真的！世界首間「太空旅館」有望提前開幕，內含健身房、電影院媲美豪華渡假村

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可搭載 400 人的 Voyager Station，以地球上的奢華酒店為藍本，不僅打造健身房、音樂會場地、餐廳、酒吧、電影院及 SPA，設計師為了打破大家對於太空艙的空間恐懼，特別將套房規劃的溫暖舒適，不僅有齊全的淋浴設備，還有電梯能傳送客往返住宿區及活動區。

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設計師更透露：「有望因為重力改變，在此的旅客能跳得更高、舉更重的東西或用不同以往的方式奔跑，達成在地球上做不到的事情。」要成為「繞行地球運行的豪華渡假村」！

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當然，太空旅行的旅費當然不能與地球相比，四天三夜要價 500 萬美金（約台幣 1.4 億元），不過稍早也傳出此計劃可能提前啟用，將可容納 28 人的 Pioneer Station 於 2025 開幕。

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