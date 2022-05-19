由於通膨和經濟衰退疑慮再度升溫，美股四大指數周三重挫3.57～5.17％，亞股周四全盤皆墨，台股加權指數開盤大跌185.37點後一路走低、失守「萬六」關卡，最低重挫404.13點至15892.73點，失守15900點關卡。櫃買指數同步重挫逾2％，但隨後跌勢見逐步收斂。

截至11點半，加權指數下跌300.66點或1.84％、為15996.20點，成交量估略降至近2300億元。櫃買指數早盤一度重挫2.13％至193.53點，截至11點半下跌0.73％、為196.29點，成交量估萎縮至約530億元。

盤面各類股全盤皆墨，以貿易百貨、通信網路、食品股跌幅控制於1％內相對抗跌，航運、電器電纜重挫近4％表現最疲弱。成交量較大的電子及半導體股分別跌近2％、2.5％，金融類股亦跌逾2％。

權值股表現疲軟，以台灣大(3045)力守平盤、小漲近0.5％逆勢獨強，中華電(2412)小跌約0.8％、日月光投控(3711)跌近1％居次，聯電(2303)、鴻海(2317)及台塑四寶跌約1.5％。台積電(2330)、富邦金(2881)、中信金(2891)跌近3％，長榮(2603)及台達電(2308)跌近4％。

分析師認為，台股近日陸續收復短期均線，日指標低檔黃金交叉，原有望延續反彈、續戰月線16393點，惟美股受鷹派升息言論而重挫，使大盤上檔承壓，不利台股技術性反彈。櫃買指數則見打底成型，跌幅相對受控，有望伺機挑戰4月起跌點及季線約206點。

整體而言，分析師認為台股後續仍有機會反彈，但在國際利空未完全消除前，短線恐再度震盪，短線仍以選股不選市因應。操作上可聚焦散熱、晶圓代工族群等基期較低的電子股逢低布局，短打人氣回溫的中小型股、股價位階低檔回穩轉強、財報營收佳及法人布局股。