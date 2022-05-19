台中1名已婚人妻小芳（化名）與擔任超商經理的蔡姓男子發生婚外情，丈夫某次在為她更新手機時意外在LINE中發現鹹濕對話，小芳坦承已交往3個月，但做愛次數「手指數得出來」，丈夫為此還崩潰猜想是1隻手還是2隻手，甚至失眠，法官最後判蔡姓男子需賠償40萬元。

判決書指出，小芳與丈夫在2016年結婚，某次丈夫在幫她使用手機更新軟體時，意外在LINE中發現她與1名男子的親密對話，將對話截圖後拿來質問小芳，小芳坦承已交往3、4個月，發生過關係「手指數得出來」，讓丈夫崩潰地說「妳婚外情這才三四個月，怎麼會這麼快就連身體都給出去」。

丈夫一狀向法院提告，向小王求償100萬，他說對話內容中男子還與小芳談論到懷孕、驗孕的話題，甚至在小芳說做愛次數手指數得出來時，他還甚至想1隻手還是2隻手，還為此失眠，小芳最後向法官坦承發生過3次關係，但認為該截圖已侵犯隱私及秘密通訊自由，應無證據能力。

法官認為謝男翻拍LINE對話，取得方式非以強暴或脅迫等方式為之，且對象僅限於夫妻雙方，以及有相姦行為的第3人，就保護法益與取得之手段間，尚不違反比例原則，認為具有證據能力，最後判小王須賠償40萬元，雙方不服提起上訴，二審駁回維持原判決。