在新北土城租屋的連女士今年4月間二度中風，她因沒有結婚，缺乏家人照料，住院期間，姊姊支援部分看護費，但日後生活恐成問題。市議員洪佳君原本幫忙向社會局申請急難救助，土城社福中心連結圓融行善團，行善團在Line群組PO出訊息，結果以一人一千接龍方式，短短一小時內集結善款15萬2千元，於19日上午在議員服務處，將善款轉請連女士的友人送達。

洪佳君表示，本案是由呷尚寶大同店張老闆提報，張老闆非常熱心，加入新北市待用餐行列，每天固定提供6份近百元餐點給需要的人。因獲悉連女士二度中風，生活陷困，因此到服務處求援。

圓融行善團召集人許誥表示，11日得知連女士個案後，在群組PO出訊息，原擬以10萬元為目標，結果短短一小時內即湧入152人接龍，經評估個案迫切需求應可足夠，因此請群友先將善心留著，留待下案。

由於正值疫情嚴峻期間，行善團不方便到醫院訪視，因此到洪佳君服務處，請連女士鄰居舊識張老闆代轉。連女士於19日中午辦理出院，借用輔具回到租屋處，當得知圓融行善團集結善款幫忙，相當的激動，表示將來有能力一定會回饋社會。

土城社福中心督導洪婉嫃表示，連女士是該中心服務個案，在6年前中風時，曾協助申請身障生活補助，每月由市府補助3772元，評估這次二度中風，又缺乏家人照料，將協助申請社會住宅或長照資源支援。