受隔夜美股重挫影響，在科技族群走弱之下，韓股19日開低走低，收2,592.34點，跌33.64點或1.28%。同時，韓元走貶，外資賣超970億韓元。

日前，韓國央行新任行長表示，因為當地物價頻創新高，為抗通膨不排除在26日既定的會議中，決定一次大幅升息兩碼。

大型類股普遍下挫，三星電子跌0.88%，LG化學跌1.95%，Naver跌1.81%，傳出將在美國投資70億美元的現代汽車跌1.89%，SK海力士也跌2.2%。

韓元與美元匯價在1,277.7附近，韓元貶11.1元。