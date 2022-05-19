朝野立委提案加碼房租扣除額至最高30萬元，財長蘇建榮19日在立院財委會備詢時首度鬆口表示，財政部將與政院通盤檢討房租扣除額。據悉，財政部不只會評估房租扣除額，還會一併檢討現行所有列舉、標準扣除額與特別扣除額，最快下半年提出方案。

各黨團立委近期提案將房租支出列舉扣除額改為特扣額，蘇建榮表示，財政部將透過行政院跨部會小組通盤性考量，從住宅租金補貼、房租扣除額、央行與內政部各項房市政策等一併評估。

財政部賦稅署則指出，不只房租扣除額，財政部將通盤檢討扣除額制度，意即涵蓋「所有扣除額」，包括標準扣除額，列舉扣除額包括捐贈、人身保險費、醫藥及生育費、房貸利息、房租、政治獻金等十二種，還有薪資、身心障礙、常照等七種特別扣除額。

不過，這並非財政部首次喊出扣除額改革，財政部曾在2019年上半年喊出扣除額改革，當時我國綜所稅基在所得稅改後過於脆弱，從2016年的38％下滑到2018年的24％，因此曾考慮推動加稅政策。惟當時我國經濟正逐步回溫，基於財政健全與稅制不宜頻繁變動等考量，最後暫緩推動。

然而，依近年綜所稅統計資料，2019年綜所稅基已回升到29％，2020年估計重返三成以上。在稅基回穩的前提下，財政部重啟扣除額改革，但必須綜合考慮必要性、可行性、適當性等面向。

官員表示，扣除額改革方案預計下半年就會有初步方案，最快下會期就能提案修法，惟目前各扣除額細項額度尚在研議中。