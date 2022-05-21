台北市長柯文哲21日出席台北市動物之家中繼園區開幕記者會，他提到原有的動物之家場地及設備太舊需要改建，要先成立一個中繼之家使用，但因為動物之家變更設計，從原先規畫的地下1樓、地上2樓變更為地上4樓，所以動物之家延後動工。

柯文哲說，現在完工的中繼之家在空間、通風以及空調方面都比原先好很多，他特別交代動保處要注意夏天的溫度，是否要加強灑水設備或黑色帷幕。

柯文哲說，原先動物之家預計興建地下1樓、地上2層建物，但發現這邊地底是垃圾山，後續將建物設計改為地上4層，未來動保處辦公室也將進駐，同步提高行政效率。

柯文哲表示，未來動物之家原址土地將進行都市計畫變更程序，將農業區變更為機關用地，市政就是一棒接一棒，規畫好就一步一步下去做，就先把中繼之家蓋好，原有的動物之家拆掉重建。

柯文哲還說，「我知道愛護毛小孩的人很多，統計上現在看起來養貓、養狗的總數量已經超過養小孩的數量」，他笑了一下說，「這個也是很奇怪吼，不過這是一個時代的文化」，愛護貓狗是好事，總是愛護貓狗當壞人的比較少。

柯文哲也引述甘地曾說「一個國家的偉大與文明道德進步的程度，端看他如何對待動物。」呼籲讓台北成為文明的城市，請大家繼續努力。

媒體詢問，動物之家中繼園區開幕是否有依照期程？柯文哲表示，中繼園區沒有delay，有按照規畫時程，本來的理想是，中繼園區完成後，將動物搬遷至中繼園區，動物之家就可以進行改建，但因為動物之家變更設計，從原先規畫的地下1樓、地上2樓變更為地上4樓，「我們是要動物之家，不是要處理垃圾，那邊（動物之家）會比較慢一點」。