繼華視新聞「1個月內出包7次」後，同屬公廣集團的公視昨（20日）晚也被網友抓包，新聞畫面底下標題寫下「增857201本土 49病歿 中重症237例新高」，但根據中央疫情指揮中心昨日宣布的確診個案，是新增8萬5720例本土案例，公視將 8萬5720例誤植成85萬7201例，整整暴增十倍，顯然出錯。

對此，公視當晚發布更正聲明表示，「111年5月20日《公視晚間新聞》今日頭條播出本土確診人數『85720例』，製作人審核標題時，不慎誤植數字為『857201』，雖主文與字卡無誤，惟標題引起觀眾朋友混淆、疑慮，製作單位特此更正，深感歉意。今後將更善盡落實新聞把關與精確之責。」

公視3月中發生新聞片庫遭外包公司誤刪資料嚴重遺失，不到1個月，華視新聞4月20日開始，出包事件層出不窮，短短24天出包7次，如今公視也發生字幕誤植事件，公廣集團兩大老牌新聞台輪流出包，讓觀眾對公廣集團的印象大大扣分。