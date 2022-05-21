國民黨苗栗縣長提名也陷亂局，在黨中央勸進的立委徐志榮宣稱不選後，在地方派系主導下，傾向回歸2020年8月地方共識，共推農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘，地方也傳出連署推薦書。但地方人士直言，前縣長劉政鴻態度是關鍵。

「連署推薦書」中表示，「建議共推前水利會長謝福弘代表本黨參選下屆苗栗縣長，謝不僅學經歷俱佳，在地方扎根多年，水利會長任內更是政通人和，廣結善緣，不僅是忠貞黨員，更係縣內基層都能接受的最佳人選，因此吾等共同聯名推薦謝參選縣長，並且保證全力輔選，定能輕鬆打營苗栗這場神聖的戰役。」

目前傳出的「連署推薦書」一份由縣長徐耀昌、與苗栗兩席立委徐志榮、陳超明簽名背書，另一份則有原也有意爭取國民黨提名參選苗栗縣長的議長鍾東錦領銜簽名，連署書流傳之廣，連民進黨苗栗縣議員陳光軒都在臉書分享。

熟悉苗栗選情的地方人士表示，共推謝福弘參選是2020年中，地方派系就曾經有過的共識，當時也因如此，才安排鍾東錦接縣黨部主委承擔輔選重任，但之後因地方黃劉兩派信任仍舊不足，派系仍是相互傾輒，當時的共識成空中樓閣。

地方人士說，苗栗縣之後又經過這兩年角力，年底苗栗縣長選舉檯面上只剩徐志榮、鍾東錦、謝福弘3人，但現在一個堅持不選要回家當孝子，一個爭議不斷必須排除，謝福弘又成為可相對接受的共識。

地方人士表示，即便謝福弘年初卸任處長時曾表態支持好兄弟徐志榮參選，但也多次表示若沒有人選，他仍隨時可以一戰，也並未停止勤走基層，不是突然空降的人選。

不過該地方人士也提醒，目前傳出的相關連署書中都沒有前縣長劉政鴻署名，謝福弘還算不算劉派地方也有爭議，也就是說，這份連署書究竟是不是已成為地方黃、劉兩派共識，若劉反彈，黨中央可操作空間更大，後續發展仍舊難料。

地方近日也傳出，黨中央選策會要角勸進劉政鴻參選。地方人士表示，被勸進的是徐志榮，但徐也確實不斷婉拒，至於劉參選與否，要看黃派最後操作，但反過來說，若劉回鍋參選縣長，徐耀昌勢必反彈，屆時「藍營在苗栗國恐怕先內戰」。