《西藏日報》微信公號21日消息，西藏自治區發展改革委日前透露，大陸計畫今年6月開始對青藏鐵路格拉段進行電氣化改造，總工期3年，專案估算總投資148.4億元（人民幣，下同），其中西藏段72.06億元。該專案子專案之一青藏鐵路格拉段，道岔更換及訊號系統改造工程，正開展施工、監理招標工作，計畫6月下旬開工建設。

青藏鐵路格拉段電氣化改造工程，覆蓋青藏鐵路格拉段正線，長1136.338公里、除拉薩站外的其餘32處車站的到發線有效長度，延長至850米，並對安多、那曲、當雄3處車站客運設施改造，以滿足動車組列車停站需求。

據了解，青藏鐵路格拉段電氣化改造工程是大陸西南部戰略規畫的重點專案，目前，該工程的子專案之一青藏鐵路格拉段道岔更換及訊號系統改造工程，正在開展施工、監理招標工作。

全部專案完成後，將提高青藏鐵路運輸能力和服務品質，推進區域路網電氣化成網，降低運輸成本，進一步提高青藏鐵路營運安全性、可靠性、抗風險能力。對促進清潔能源開發、保護青藏高原生態環境、助力實現「雙碳」目標等，都具有重大而深遠的現實意義。

青藏鐵路格拉段自2006年開通營運以來，作為沿線地區唯一的對外鐵路運輸通道，承擔著沿線與其他省區市長途客貨交流任務。

截至2021年底，拉薩站累計完成進出藏客貨運輸3096.8萬人次、7118.5萬噸，其中進藏客貨運量1563.2萬人次、6406萬噸，出藏客貨運量1533.6萬人次、712.5萬噸。