澳洲變天，中澳關係備受關注。即將出任新總理的工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）21日晚間發表勝選演說時指出，新政府在對中國的戰略競爭問題上，將與現任莫里森政府「完全一致」。同時，他在23日宣誓就職後，將偕內定出任新外長的黃英賢（Penny Wong）出席24日在東京召開的四方安全對話（Quad），建立盟友對澳洲的信任。

艾班尼斯在競選期間多次批評莫里森政府的外交政策，他曾表示，中國與索羅門群島簽署安全協議，堪稱澳洲自二戰以來「最嚴重的外交失敗」。因此，工黨計畫在選後組織「澳洲－太平洋防衛學校」（Australia-Pacific Defense School），深化與太平洋多個島國的軍事合作。

澳洲廣播公司（ABC）國際事務分析師甘特（Stan Gant）曾指出，工黨與執政聯盟在對中事務上有廣泛一致性，只是採用的方法與措辭大不相同。他分析，過去幾年朝野兩黨在中國問題上「並無區別」，只是側重的部分、措辭與優先順序上有明顯差異，使得執政聯盟與其支持者認為工黨對中態度軟弱；他認為，工黨只是較少「曬肌肉」。

將隨艾班尼斯出席四方對話的黃英賢是馬來西亞華裔移民，她上個月在柏斯市演講時說：「我們所在的地區正發生重大變化，因為中國愈來愈強勢、愈來愈具侵略性。」而在選前與現任外長潘恩（Marise Payne）辯論時，黃英賢也說，中澳關係改變是因為「中國變了」。不過，她也認為澳洲不應過度聚焦澳中關係，她說：「我們無法改變中國選擇如何與我們互動。」