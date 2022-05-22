上海市衛健委副主任趙丹丹今（22日）指出，上海市封控區、管控區調整為防範區的條件，為鞏固防疫成果，需分為兩個階段進行。

上海市政府新聞辦公室今（22日）召開防疫工作新聞發布會，會上趙丹丹表示，上海市封控區、管控區調整為防範區的條件，為鞏固防疫成果需分為兩個階段進行。首階段由即日起至31日，單日新增感染者進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍。封控區若連續7天無新增患者調整為管控區，後續連續3天無新增則調整為防範區，期間若有新症，封控區調整時間重新計算，而管控區如連續7天無新症則調整為防範區。

第二階段，全上海市實施疫情風險地區劃分，若區域內無封控區、管控區，該區域可視為低風險地區，解除防範區。若14天內出現少於10例病例，劃為中風險地區；有10例以上病例，升級為高風險地區。

針對民眾生活物資供應，光明集團稱累計為全上海市提供鮮奶約4萬噸、大米約4萬噸、麵粉約8000噸、蔬菜約30萬餘噸、豬肉約2.5萬噸等。上海中山醫院副院長錢菊英表示，已加快恢復醫療服務，單日門診量最高超過1.1萬人，救護車單日接診量多次超100輛。

同時，上海市近日擴大復工復產，趙丹丹指出，上海劃分封控區2051個，涉及51萬人；管控區9742個，涉及177萬人；防範區59650個，涉及2100萬人。上海市22日恢復跨區大眾交通運輸，為地鐵停運55天後全線重開。不少民眾在地鐵重開首日到站內乘搭，入站前需掃健康碼和持有48小時內核酸檢測無受感染證明。

大陸整體疫情方面，大陸國家衞健委22日通報前一天新增824例本土新冠病例，包括157例確診及667例無症狀感染，再多3人死亡，死者均來自上海，這也是大陸此輪疫情新增本土感染者首次降至千例以下。