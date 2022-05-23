你聽過這麼狂的「售後服務」嗎？信義房屋中興民權店店長洪健元擔任業務時期，協助買方「蘇姐」買到一戶相當喜愛的退休宅，沒想到入住1年後，篤信風水的蘇姐赫然發現，從後陽台往後山望去，隱隱有一座墳墓，只是過去因草木長得較高都沒發現；蘇姐坐立難安，一開始對洪健元十分不諒解，但又深知事情棘手恐難以處理，甚至興起不惜再換屋的念頭。沒想到，洪健元為了讓客戶住得安心，實地檢視又發現墳墓早已無人維護祭拜，自告奮勇花了半年，在地主、法師、公司法務各方協助下，成功替無主墳墓遷葬，也讓蘇姐的退休生活重回平靜喜悅。

蘇姐與丈夫為了替退休生活做準備而有購屋需求，但因對格局、風水、地點及價錢多有考量，百般挑選後，洪健元終於幫他們買下夢想中的退休宅，106年2月兩人順利入住。就這樣住到隔年中，有天蘇姐在後陽台欣賞後山景致，卻突然發現草叢中疑似出現一座墳墓；她大驚失色，趕緊聯絡洪健元，經過實地確認，果然是一座看似悠久的墳墓，連幕碑文字都已褪色。

蘇姐坦言，發現當下確實十分震驚，因為自己是對買房十分「龜毛」的人，不只要事先調查地質資料，還要請示風水老師及土地公，沒想到當年購屋前經過詳細調查，入住後仍發現可視範圍內有座墳墓。「我真的很生氣！但又覺得完蛋了，這應該沒辦法處理！」一來不是自己的土地，墳墓不可能變不見，二來因距離不算近，肉眼很難立刻發現，加上入住都已1年，房仲怎麼可能處理？

因此，即使當時洪健元告訴她願意試著處理，蘇姐說，其實自己內心已經做好要換屋的心理準備，畢竟「沒處理好才是正常的」。沒想到，過了2個月，洪健元竟跑來告訴她「有進度了」，地主同意他們為這座無主墓遷墳，他也已詢問好相關手續，並找到願意協助的法師。

「這是蘇姐的退休宅，而且那座墳墓完全沒有後代維護，墓碑都被樹枝穿過，對先人也不是很敬重。」洪健元說，當聽到客戶為此寢食難安，加上看到無主墳墓無人祭拜的模樣，「或許這是個緣分，正好需要我來處理。」

因此，他聯繫地主，確認該座墳墓是存在至少半世紀以上的無主墓，又向公司法務、地政機關、同事推薦的法師各別詢問，最後發現，只要取得地主同意，並在墳上公告遷葬訊息3個月無人反對，即可展開遷葬程序；法師也告訴他，新北市有一處靈骨塔專門擺放無主牌位，且有人定期祭拜。

就這樣，洪健元花了2個月尋求各方建議、取得地主同意，又花3個月張貼公告，最後順利請法師作法，替先人遷葬至靈骨塔中，也還給蘇姐平穩的生活。

被問到「為什麼要做這麼多份外的事？」洪健元卻相當理所當然地說，公司經營理念是要員工「該做的事、說到做到」，協助客戶解決居住有關的問題；他也認為，房仲工作就是服務人的行業，工作的價值在於協助客戶，尤其一開始看起來像是「客訴」，其實都代表客戶碰到了自己無法解決的問題；更何況，當看到那座無主墳墓長年無人維護的狀況，「我想應該也是祂希望有人可以來幫忙。」

蘇姐也笑說，自己原本與洪健元是舊識，經常和他討論房市議題，因為相信他的為人，最後才透過他買下這戶退休宅；經此一事，不僅更加肯定洪健元百分之百投入工作、用心對待客戶的心意，更對信義房屋全台直營，可以提供客戶更全面服務、諮詢的優點大為讚賞，所以不管是自己的妹妹後來要在桃園購屋，或是親戚想在台北買房，全都推薦信義房屋品牌。

在面對棘手的狀況，洪健元究竟是依據什麼，做出他行動的抉擇？為什麼他選擇「幫到底」而非撒手不管？如果回過頭看信義房屋的企業文化，或許就可以了解。信義房屋創辦40年來，堅持先義後利、以人為本、正向思考，除了企業本身堅持照顧客戶、同仁、股東、社會、環境五大關係人，內部定期舉辦內部研討，大小會議中更是不斷循循善誘，「沉浸式」地影響公司員工，皆以客戶為本、不短視近利；而最後，正派的信念才能日益茁壯，進而獲得客戶信賴，所以這麼狂的售後服務，不會只發生在洪健元身上，將會在每位信義房屋同仁身上不斷複製。