宗教一直以來都要安定人心的作用，面對逐漸升溫的疫情，信眾依舊擠爆了大街小巷，只為了一睹白沙屯媽祖進香光景。媽祖進香是苗栗通霄白沙屯拱天宮一年一度的盛事，近日更傳出將由主祀七大巡王爺的五雲宮，在今年10月重現象徵趕走瘟疫的「燒王船」祭典儀式。事實上，在疫情尚未爆發前，他們就已經建造了此艘船，並預計於今年焚燒，可以說是非常巧合。

去年年末凌晨大批民眾湧入屏東見證燒王船的壯觀畫面。(圖/中時資料照)

根據《白沙屯誌：苗栗縣白沙屯媽祖信仰圈文史調查報告》紀錄，白沙屯五雲宮上一次「燒王船」，是1992年農曆9月15日，那時由住持康增吉在前一年的農曆五月號召居民打造王船，歷經8個月完成。而這次五雲宮預計在今年10月6日至10日舉辦儀式。據悉，五雲宮內供祀的主神尼山文法主公在2019年農曆年後，曾降駕指示要建造王船為眾信眾消災。神奇的是，當時全球疫情尚未爆發，根本就沒有所謂「瘟疫」發生。其中指示還包括此艘王船完工後要在通宵擺放3年，直到今年10月才可辦法會並燒掉。

萬人朝聖20日凌晨啟程的白沙屯媽祖進香儀式。(圖/翻攝自「白沙屯媽祖粉絲團」)

據悉，過往神民指示「燒王船」都不會擺放那麼久，通常造完後的當年就會立刻焚燒。這次等待三年後焚燒，剛好撞上了台灣最近日漸嚴重的疫情，為其中增添不少宗教神秘色彩。至於今年10月燒王船是否代表10月疫情將趨緩？廟方表示不敢亂估，他們只是依照神民的指示如期舉辦儀式，為民眾消災祈福。