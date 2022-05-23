大陸央視新聞報導，中國國務院聯防聯控機制於今天（5月23日）下午3時召開新聞發佈會，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒會上表示，要完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，方便群眾就近就便進行核酸採樣。開展核酸定期檢測，重點行業和人群加大檢測頻次，提高早發現能力。

★陸國家衛健委：近期，全國疫情整體呈現穩定下降態勢

此外，針對中國最新疫情形勢的發展，中國國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，近期，全國疫情整體呈現穩定下降態勢。近一周以來，全國每天新增本土感染者已經降至1200例以下，波及範圍進一步縮小。

雷正龍談到，當前，上海疫情繼續整體向好，新增報告感染人數持續下降，已連續8天每天新增低於1000例，但是防反彈壓力仍然較大，個別點位和社區風險仍有波動，疫情防控成果仍需進一步鞏固。北京聚集性疫情和零星散發病例交織，局部地區和重點人群仍有感染傳播風險。四川廣安鄰水疫情處於波動下降期，疫情傳播風險較前期有所降低。天津、吉林近期有聚集性疫情發生，需加快檢測和風險點位排查。河南、安徽、江西、遼寧等地疫情已得到有效遏制，疫情形勢趨於平穩。

雷正龍表示，當前，我國疫情形勢仍然較為嚴峻複雜，國家衛生健康委將繼續指導各地科學精準防控，堅定信心、堅定決心，完善防控體系，進一步優化防控措施，聚焦聚集性疫情處置，強化早期防控能力，健全完善分類救治體系，繼續推進疫苗接種等各項工作，努力以最小範圍、最短時間、最低代價控制住突發疫情，堅決築牢疫情防控屏障。