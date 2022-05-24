中鼎(9933)綠能領域再下一城，得標輝能固態電池生命週期評估顧問服務。中鼎集團總裁余俊彥表示，節能減碳為全球大勢，將以多年推動「綠色工程」及「淨零EPC」統包建廠的專業，提供節能減碳與碳中和服務方案，協助業主創造產品優勢，讓國際看見台灣固態電池領域的技術與實力，為全球能源轉型貢獻心力。

輝能科技創始人暨執行長楊思(楠)表示，透過綠色製程、原料循環以及綠能系統與環境科技的導入，讓輝能科技與全球一流企業並肩同行，發揮正向影響力，成為全球永續發展及經營的關鍵倡導者。

在淨零碳排趨勢下，電動車領域的快速發展也帶動其核心技術電池的研發。輝能科技所生產之次世代固態電池，相較傳統液態鋰電池，不僅續航力佳、快充循環效率高，且安全穩定、無電解液外漏危險，其固態電解質更達90%可回收水平，使用於製造新電池芯，以永續生產及回收模式促進綠色經濟。中鼎在本案中，將依循歐盟環境足跡政策，對產品進行全生命周期的環境潛在衝擊評估，包括：原料開採、生產製造、運輸、使用到最終處置，以及人體毒性、土地利用、水資源使用等各面向盤查及數據分析，持續推動碳中和/淨零的長遠目標。