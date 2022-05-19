立法院財政委員會今日審查《促參法》修正，將政府有償取得公共服務(PFI)，根據估算，每年約有250億元的PFI商機。

立法院委員會今日審查通過《促參法》修法，財政部促參司力拼這個會期三讀過關。這次修正重點，包含擴大促參法的種類，除了數位建設外，也納入將影視音設施和綠能和資源循環再利用設施等，為未來促參添更多案源。

就是外界所關注項目，就是PFI入法，修法通過，經評估具優先性、迫切性和必要性的公共建設，且比自辦更具效益，可以採PFI制度。

財政部也接納立委曾銘宗的提案，PFI辦理的公共服務除依規定編列預算書之外，也應該在預算書中列表說明PFI的未來年度經費支出，此外也要求財政部PFI辦理期間將每年執行情形送立法院備查。

PFI機制若建立之後，根據預估，國發會匡列未來4年約1500億元、2000億元，每年約有500億元公共建設量能，當中若有一半可透過PFI來辦理，也就是約250億元投資動能。

財政部希望，推廣長照機構、社會住宅採用PFI機制，尤其這兩項服務未來需求量大，若採用PFI可對國家財政有正向幫助。

這次也將爭議解決機制更為完善，若主辦機關與民間投資者出現爭議，處理不成，可以書面向財政部組成的「促參申訴審議會」提出申訴。

未來修法三讀後，新增的綠能、數位建設、影視音、資源循環再利用設施等，都會洽各主管部會，訂定符合重大公共建設的門檻，並提出稅評，只要達到門檻，就可享有促參法租稅優惠。