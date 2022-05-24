香港行政長官林鄭月娥今表示，任期內不會再放寬外防輸入措施，亦無取消疫苗通行證的硬指標。目前本土確診個案處於低水平，輸入個案相對佔較高比例，加上Omicron病毒出現不同變種，要極度小心應對。在本屆任期內不會放寬入境防疫措施，抵港前接種疫苗、機場檢測待行及酒店檢疫等要求都會持續。

林鄭月娥指出，由於本地疫苗接種率仍有提升空間，目前第三針接種率只過半，因此疫苗通行證需要繼續實施，亦難講有無取消措施的硬指標，因為如有新的變種病毒需要新的疫苗應對，通行證就要持續一段日子。林鄭解釋，在預約門診服務實施通行證是保障就醫人士，因為無接種疫苗人士在醫務環境內有高暴露風險，不過急症及有陰性檢測證明人士仍可求醫。

她提到目前疫情發展非常平穩，並呈下降趨勢，呼籲市民不必太著重每日確診數字，因為抵港航班及學校假期影響下，每日輸入個案及快測人數有分別，會影響確診數。自學校恢復面授到昨日，只發現349例陽性個案，認為是非常低的水平，但審慎起見，仍需將每日快篩要求延至6月下旬。

而香港二劑疫苗接種情況理想，分別已超過及接近九成，第三針疫苗接種率亦快速上升，已達百分之53.7。她提醒，疫苗通行證月底會要求接種三針，呼籲市民盡快接種，有高暴露風險及個人需要的18歲以上市民，亦可接種第四針疫苗。她自己因為年紀大亦已接種第四針疫苗。